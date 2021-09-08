حرائق الغابات: إيداع 30 شخصا الحبس المؤقت من بينهم 7 عناصر من "الماك" الإرهابية

أفضت تحقيقات الضبطية القضائية المتعلقة بحرائق الغابات، إلى توقيف 30 مشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة وأودعوا الحبس المؤقت، من بينهم 7 عناصر من الحركة الإرهابية "ماك"، حسبما أفاد به هذا الأربعاء، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن تحقيقات الضبطية القضائية المتعلقة بحرائق الغابات، شملت "387 بؤرة حريق عبر 14 ولاية من الوطن"، وأفضت إلى "توقيف 30 مشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة وأودعوا الحبس المؤقت، من بينهم 07 عناصر من الحركة الإرهابية "الماك" حولوا إلى القطب الجزائي بسيدي امحمد، كما تم وضع 05 أشخاص تحت الرقابة القضائية".

كما تم "توقيف 04 مشتبه فيهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق".

وفيما أكدت مؤسسة الدرك الوطني أن "التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين"، أهابت بكافة المواطنين، "بهدف المشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام, التفضل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام"، وذكرت ب"الوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته، عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني".