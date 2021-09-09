السيد لعمامرة يتباحث مع رياض المالكي حول القضية الفلسطينية

‏ اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة ، الخميس، في القاهرة مع وزير خارجية دولة فلسطين، السيد رياض المالكي، للتشاور حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية والبنود المطروحة على جدول أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكتب السيد لعمامرة في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر": اجتمعت مع أخي رياض المالكي ، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، قبيل انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب ، للتشاور حول آخر مستجدات قضيتنا المركزية والأساسية والبنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع"

و يشارك السيد رمطان لعمامرة, اليوم الخميس بالقاهرة في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حسبما أفاد به بيان للوزارة أمس الاربعاء.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من القضايا السياسية الراهنة ، وعلى راسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية على غرار سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفقا لذات البيان.

وتهدف مشاركة الجزائر للتأكيد على مواقفها الثابتة ازاء القضايا العربية لا سيما دعمها الثابت للقضية الفلسطينية,،وكذا إعادة طرح مقاربتها السلمية التي تعتمد الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية الشقيقة مع رفض التدخلات الخارجية، بحسب البيان.

ووفقا لذات المصدر، "ستغتنم الجزائر هذه الفرصة للدعوة إلى اعتماد منهجية عمل عربي مشترك تعتمد على أسس مستحدثة تحمل أبعادا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".

ومن المنتظر أن يجري السيد لعمامرة ، على هامش أشغال هذه الدورة سلسلة من المحادثات الثنائية مع بعض نظرائه العرب حول التعزيز المستمر لعلاقات التعاون الثنائي و العديد من القضايا العربية والاقليمية والدولية.