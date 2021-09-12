﻿ المجاهد ياسف سعدي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله اليوم الجمعة المجاهد ياسف سعدي بالجزائر عن عمر يناهز 93 سنة حسبما علم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة "انتقل الى رحمة الله المجاهد ياسف سعدي قائد المنطقة المستقلة خلال حرب التحرير الوطني بعد عمر طويل قضاه مناضلا ومجاهدا في سبيل تحرير وطنه و تشييد صرحه".

و اكد الوزير "لقد فقدت فيه الجزائر رمزا من رموزها و احد ابنائها البررة الذين قبضهم الله لثورتنا المباركة فكان المجاهد الفذ والقائد الهمام الذى تحدى المستعمر بجحافل جيوشه ونازلهم بإرادة لا تلين بصبر وشجاعة وثبات الى ان تحقق الاستقلال و ظل على العهد في مرحلة بناء الدولة الوطنية شهما و مخلصا لقيم وطنه منافحا عن امانة الشهداء و مدافعا عن المبادئ الوطنية المقدسة".

وعبر وزير المجاهدين عن حزنه بالقول :" وإذ أنعيه، فإنّه يحدوني ألم وحسرة على فقدان هذا المجاهد الشهم والوطني الصرف ، متوجهاً إلى رفاقه في الجهاد وجميع أفراد أسرته بخالص التعازي وصادق عبارات المواساة في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة وهذا الرزء الجلل، سائلاً الله أن يسدل عليه شآبيب من خزائن رحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرفعه مقاما كريما يرتضيه في جنات النعيم مع الصدّيقين والأنبياء ورفاقه الشهداء الأبرار، وأن ينزل في قلوب أهله وذويه صبرا جميلا، ويوفيهم أجرا عظيما،"إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

و سيوارى جثمان الفقيد غدا السبت بمقبرة القطار بالعاصمة بعد صلاة .