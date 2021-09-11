استلام توسعة نهائي حاويات ميناء وهران شهر أكتوبر القادم

يرتقب استلام مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران شهر أكتوبر القادم مما سيسمح بإضفاء دينامكية أكبر في حركة البضائع.

وأبرزت مقداد جميلة المديرة الولائية للأشغال العمومية، السبت، أنه من المرتقب استلام هذا المشروع شهر أكتوبر القادم على أقصى تقدير ، لافتة إلى أن نسبة تقدم الأشغال التي يتكفل بها مجمع جزائري صيني (ميديترام شك) تجاوزت الـ 98 بالمائة .

وأضافت أن الأشغال الكبرى انتهت بنسبة 100 بالمائة ، مشيرة إلى أن هذه التوسعة ستسمح للميناء ،الذي سيعمل وفق المقاييس الدولية ، بتحسين نوعية الخدمات المقدمة .

ومع استلام هذا المشروع "المهم" سيتم في المرحلة الأولى معالجة 500 ألف حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا إلى 1 مليون حاوية سنويا في غضون السنوات المقبلة، يشير الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران كوربة مختار ، مبرزا أن هذا الميناء سيستقبل بواخر ذات الحجم الكبير من نوع (بنامكس) ذات حمولة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 8 ألاف حاوية.

للتذكير شملت الأشغال المبرمجة التي رصد لها مبلغ 12 مليار دج من قبل السلطات العمومية إعادة تعبئة المياه على مساحة 16.5 هكتار لتصل المساحة الإجمالية إلى حوالي 24 هكتارا وإنجاز رصيف طوله 460 مترا وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وفق السيد كوربة.

كما رصدت ذات المؤسسة المينائية مبلغ مالي يناهز 300 مليون دج لانجاز بعض المنشآت على غرار شبكة الإنارة العمومية ومقر للإدارة المكلفة بتسيير نهائي الحاويات وورشة تقنية وغيرها ، كما أشير إليه.

وبالموازاة مع مشروع التوسعة سيتدعم ميناء وهران باقتناء آليتين لتفريغ الحاويات من البواخر و7 آليات أخرى لشحن وتحويل الحاويات من الرصيف إلى نهائي الحاويات مما سيعطي حركية كبيرة وديناميكية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية نشاط المؤسسة المينائية