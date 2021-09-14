شبيبة الساورة: التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لـ "نسور الجنوب"

14/09/2021 - 18:46

سيشرف المدرب التونسي قيس اليعقوبي على العارضة  الفنية لنادي شبيبة الساورة لكرة القدم المنتمي إلى الرابطة الوطنية الأولى  لكرة القدم ي حسبما أفاد الثلاثاء مسؤول الإتصال بهذا النادي الصاعد من الجنوب. 

 و أشار عبد الوهاب حسيني أن المدرب الجديد الذي سيقود النادي لموسم كروي  واحد ي يأتي خلفا للمدرب مصطفى جاليت الذي غادر شبيبة الساورة ي مذكرا أن  اليعقوبي كان قد أشرف من قبل على تدريب عديد الأندية التونسية على غرار الإتحاد الرياضي للمنستير و المستقبل الرياضي للمرسى .

و سيشرع المدرب الجديد مهامه التدريبية في إطار المرحلة الأولى من التربص  التقني و البدني الذي كان قد انطلق في 11 سبتمبر الجاري بملعب "20 أوت 1955 "  ببشار تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد للرابطة الوطنية الأولى المزمع  انطلاقها في 23 أكتوبر القادم وفق ذات المصدر

 

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