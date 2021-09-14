شبيبة الساورة: التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لـ "نسور الجنوب"

سيشرف المدرب التونسي قيس اليعقوبي على العارضة الفنية لنادي شبيبة الساورة لكرة القدم المنتمي إلى الرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم ي حسبما أفاد الثلاثاء مسؤول الإتصال بهذا النادي الصاعد من الجنوب.

و أشار عبد الوهاب حسيني أن المدرب الجديد الذي سيقود النادي لموسم كروي واحد ي يأتي خلفا للمدرب مصطفى جاليت الذي غادر شبيبة الساورة ي مذكرا أن اليعقوبي كان قد أشرف من قبل على تدريب عديد الأندية التونسية على غرار الإتحاد الرياضي للمنستير و المستقبل الرياضي للمرسى .

و سيشرع المدرب الجديد مهامه التدريبية في إطار المرحلة الأولى من التربص التقني و البدني الذي كان قد انطلق في 11 سبتمبر الجاري بملعب "20 أوت 1955 " ببشار تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد للرابطة الوطنية الأولى المزمع انطلاقها في 23 أكتوبر القادم وفق ذات المصدر