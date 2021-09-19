وزارة الموارد المائية: وضع 111 بئرا حيز الخدمة بالجزائر العاصمة

كشف مصطفى شاوشي، المكلف بالإعلام بوزارة الموارد المائية و الأمن المائي، عن دخول حيز الخدمة 111 بئرا ارتوازية بالجزائر العاصمة بقدرة تدفق تفوق 153 ألف متر مكعب في اليوم .

وأضاف، في تصريح للقناة الأولى، أنه يتوقع استلام 217 بئرا نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل تعزيز عملية التزود بمياه الشرب على المستوى الوطني.

من جانبه أكد رشيس مراد، المدير العام للجزائرية للمياه، القيام بعدة خطوات كإعادة تهيئة محطات الضخ ومعالجة المياه إضافة إلى إجراءات أخرى على المستوى الوطني مثل إنجاز البواخر العائمة لضخ المياه ببعض السدود لتفادي الندرة في هذه المادة الحيوية.

المصدر: الاذاعة الجزائرية