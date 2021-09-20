﻿محليات 2021: الأحزاب السياسية توقع على ميثاق أخلاقي

20/09/2021 - 20:15

﻿ أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الأحزاب السياسية قامت بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي، تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.

 

وقال شرفي في ندوة صحفية نشطها عقب تنصيب أعضاء لجنتي توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام السمعية البصرية ومتابعة الدعاية للحملة الانتخابية، أن الأحزاب السياسية التي جمعه بها لقاء أمس الأحد، قامت بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي واتفقت على انتهاج أسلوب الحوار لمعالجة مختلف المشاكل والانشغالات المطروحة تحسبا للموعد الانتخابي ليوم 27 نوفمبر.

وذكر أنه تمت معالجة المسائل المالية التي طرحها ممثلو الأحزاب التي التقى بها، مشيرا إلى أنه تم بهذا الخصوص إرسال تعليمة إلى منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الولايات.

كما أكد رئيس السلطة أنه يرحب بالتشاور مع الأحزاب السياسية "كلما دعت الضرورة الى ذلك".

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الجزائر, سياسة

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