الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الأربعاء ندوة بعنوان " ترسيم يوم وطني للإمام، اعتراف بمكانة الإمام ودوره في الإرتقاء بمستقبل الأجيال"

يحظى الإمام بمكانة مرموقة في المجتمع فهو القدوة والرسالة، ولقد ظل دوره عبر تاريخ الجزائر شاهدا على تأثيره المباشر والفعال في تحقيق الاجتماع والتآلف،وفي شحذ العزائم ،والمنافحة عن قيم وهوية الشعب ،كما كان دائما المحرك للوعي بالانتماء، الذي كان حاسما في ثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار، ثم مساهما بعد الاستقلال في ترسيخ القيم الأخلاقية بما يحقق انسجام المجتمع واستقراره، وفي جعل المرجعية الدينية الوطنية حصنا منيعا أمام محاولات تفتيت المجتمع وضربه بالأفكار الضالة.

ولقد جاء قرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترسيم يوم وطني للإمام في الخامس عشر من سبتمبر 2021 ،تكريما للإمام ولتضحياته ولسمو مكانته باعتباره القدوة والرسالة.

وللوقوف عند أهمية هذا القرار ،بالرجوع إلى مكانة الإمام في المجتمع وحساسية دوره في المجتمع،تنظم الإذاعة الجزائرية ممثلة بإذاعة القرآن الكريم ندوة فكرية تحت عنوانها:

" ترسيم يوم وطني للإمام، اعتراف بمكانة الإمام ودوره في الارتقاء بمستقبل الأجيال" وذلك يو الأربعاء 22سبتمبر ،2021 بالنادي الثقافي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنشطها كوكبة من الأساتذة عبر مداخلات تتناول : رسول الله عليه الصلاة والسلام، ،الإمام القدوة

-الإمام ومكانته في المجتمع

-دلالات ترسيم وطني للإمام

-الإمام ،أدوار مهام وغايات

-الارتقاء بمكانة الإمام ،ارتقاء بمستقبل الأجيال

وإضافة للندوة الفكرية ،يتضمن البرنامج مديحين في الإمام والجزائر من آداء القارئ والمنشد عبدا لله بن دادة

المصدر : الإذاعة الجزائرية