مطار هواري بومدين.. لا إصابات ولا أضرار في حادث انحراف طائرة الجوية الجزائرية

شدّدت وزارة النقل، هذا الخميس، على أنّ حادث انحراف طائرة تابعة للخطوط للجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي، لم يسفر أي إصابات أو أضرار مادية.

جاء في بيان لوزارة النقل أنّ طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من نوع "أ تي ار"، تعرّضت لحادث تقني لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين قادمة من ولاية بشار مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة ونصف عصرًا.

وأضاف البيان: "الحادث وقع عند نهاية عملية الهبوط حيث انحرفت الطائرة جزئيا عن المدرج، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، ليتّم نقل ركاب هذه الرحلة إلى مبنى المطار".

وأفيد أنّ وزير النقل، عيسى بكاي، رفقة والي الجزائر، يوسف شرفة، قام مساء اليوم الخميس، بالتنقل إلى مطار هواري بومدين الدولي لتفقدّ مكان الحادث، ومعاينة آثاره ومخلفاته.