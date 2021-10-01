اتحاد البليدة الجزائرى يفوز على الميناء اليمني في البطولة العربية لكرة السلة

فاز فريق اتحاد البليدة أمام نادي الميناء اليمني بنتيجة 85-65 (الشوط الأول: 47-37) بمدينة الإسكندرية المصرية، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، ضمن الطبعة الـ33 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة.

ويعد الفوز الأول من نوعه للفريق الجزائري بعد الخسارة المسجلة في الجولة الأولى يوم الأربعاء المنصرم أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (90-74).

وسيجرى اللقاء الثاني عن المجموعة الأولى اليوم الجمعة (00ر19 بتوقيت الجزائر) وسيجمع اتحاد الاسكندرية بالفتح الرباطي المغربي.

وسيلعب اتحاد البليدة اللقاء الأخير عن المجموعة يوم الاثنين أمام امام اتحاد الاسكندرية، صاحب سبعة ألقاب.

من جهته، الممثل الجزائري الثاني في الدورة العربية، وداد بوفاريك ، الذي استهل المنافسة أمس الخميس بفوز أمام الفتح السعودي (75-70 بعد الأشواط الاضافية)، سيخوض الجولة الثانية يوم الأحد الأمام الأهلي المصري لحساب المجموعة الثالثة.

ويشارك في البطولة العربية 18 ناديا ، مقسمين الى مجموعتين من أربعة فرق ومجموعتين أخريين من خمسة فرق .

يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

وتوجت الجزائر بهذه المنافسة مرة واحدة، سنة 1989 بفضل نادي البناء للجزائر العاصمة.