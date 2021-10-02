البرفسور بلحاج للإذاعة : ضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية للتخفيف من أعراض فيروس كورونا

دعا مدير الشؤون الطبية والشبه طبية بمستشفى مصطفى باشا، البرفسور رشيد بلحاج إلى ضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية للتقليل من امكانية الإصابة بفيروس كورونا والتخفيف من حدة اعراضه في حال الإصابة.

وفي تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أكد البرفسور بلحاج حتمية توجه الملقحين ضد كوفيد 19 إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لحماية أنفسهم مبرزا أن أكثر فئة معنية بهذا اللقاح كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وشدد في السياق ذاته على وجوب استشارة الطبيب قبل التوجه نحو التلقيح.

بدوره المختص في الصحة العموية إلياس مرابط ، ركز على ضرورة احترام الاجراءات الوقائية لتقليص عدد المصابين بالانفلونزا الموسمية وكوفيد 19 على حد سواء.

وكان قد وجد باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يخفف من مسار المرض عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، حيث اعتمدت الدراسة على مقارنة البيانات الصحية لأكثر من سبعين ألف مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقام الباحثون بمقارنة بيانات مرضى تم تطعيم نصفهم ضد فيروس الإنفلونزا، فيما لم يخضع النصف الآخر لهذا التطعيم. وقد كشفت المقارنة أن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا وأصيبوا بفيروس كورونا لم يتطلب علاجهم نقلهم إلى المستشفى ووحدة العناية المركزة إلا في حالات نادرة.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة على أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد هي الوحيدة التي توفر الحماية الموثوقة ضد مرض كوفيد 19، لأنها تجعل جهاز المناعة يقوم بتكوين أجسام مضادة وخلايا دفاعية محددة ضد فيروس كورونا، وبالتالي تحصين الجسم ضد العدوى.