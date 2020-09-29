نقص فادح في التزود بالمياه بولاية سطيف بسبب الجفاف

أدى انخفاض منسوب بالمياه بسد الموان بولاية سطيف الى ازمة كبيرة في التزود بالمياه، مما ادى الى اعتماد نظام جديد لتزويد بلديات الولاية ضمن نظام يوم بيوم ويوم بثلاثة ايام في بعض الولايات.

وقال ميلود قرباب اطار بمؤسسة الجزائرية للمياه إن شح الامطار وتناقص المياه الجوفية وانخفاض منسوب المياه بسد الموان ادى الى ازمة خانقة خلقت تذبذبا ونقصا في تزويد السكان بالمياه، مضيفا ان مصالحه لجأت الى حل مؤقت بانقاص كميات المياه واعتماد نظام المناوبة يوم بيوم فب بعض المناطق ويوم بثلاثة ايام في مناطق أخرى.