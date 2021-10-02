اتحادية جزر القمر لكرة القدم تلغي اللقاء الودي الذي كان سيجمعه بالمنتخب الجزائري المحلي

قررت اتحادية جزر القمر لكرة القدم إلغاء تربص شهر أكتوبر لمنتخبها الوطني وكذلك اللقاء الودي الذي كان سيجمعه بالمنتخب الجزائري المحلي المبرمج سابقا بوهران، حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية.

وجاء في بيان الاتحادية التي أعلنت عن انسحاب منافس أيام فقط قبل إجراء اللقاء: ''تتأسف الاتحادية على إلغاء تربص المنتخب الوطني الذي كان مبرمجا من الـ 4 إلى الـ 10 أكتوبر بتونس''.

وكان منتخب جزر القمر -الذي وجد بعض الصعوبات من أجل إجراء لقاءات- قد برمج لقاء وديا مع المنتخب الجزائري المحلي بمدينة وهران في الـ09 من شهر أكتوبر، وهذا ما أكدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) "لواج" أمس الجمعة.

ولكن في نهاية المطاف، لن تجرى هذه المقابلة أيضا.

وكانت اتحادية جزر القمر قد برمجت تربصا بتونس أين كانت ستخوض مواجهتين أمام سيراليون وغامبيا اللتان لم تؤكدا خوض المواجهة.

وجاء أيضا في البيان: ''ستجند الاتحادية وطاقم المنتخب الوطني كل الامكانيات من أجل تحضير معسكر شهر نوفمبر والمباريات التي سيتم برمجتها''.

ومن جهته، يحضر المنتخب الوطني الجزائري للمحليين كأس العرب للفيفا 2021 بقطر (30 نوفمبر - 18 ديسمبر).