وزارة الطاقة والمناجم تطلق مشاريع لاستكشاف وتثمين المكامن المنجمية بقيمة 1.8 مليار دينار

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن اطلاق مشاريع للبحث عن المعادن واستغلالها لهدف تكثيف الاستثمار في القطاع المنجمي، وتدخل العملية ضمن حزمة التدابير الاستعجالية التي تبنتها الوزارة بهدف انعاش النشاط المنجمي .

وأوضحت مستشارة وزير الطاقة والمناجم مكلفة بقطاع المناجم فتيحة ربحي في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة الوصية أطلقت 26 مشروعا للبحث عن المعادن بتكلفة 1.8 مليار دينار ، مشيرة إلى اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة من بينها "معادن وأتربة نادرة ، الليثيوم ، النحاس ،المنغنيز، أملاح البوتاسيوم ، الكبريت ، الأحجار الكريمة ، الرصاص والزنك ".

وأضافت ربحي بالقول " بالنسبة لسنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروعا بتكلفة قدرها 1.8 مليار دينار جزائري لتغطية مكامن ومواقع المواد المعدنية ، وبعث وإطلاق المشروع المتكامل لاستغلال تحويل الفوسفات، وكذا مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات ومشروع استغلال مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور".

و تحضر وزارة الطاقة والمناجم لعقد لقاء قريب مع المستثمرين الخواص في المجال المنجمي لشرح الاجراءات التسهيلية والاستماع لانشغالاتهم.

ولترقية وتثمين قطاع الاستثمار بقطاع المناجم وضعت تسهيلات أهمها اصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية الذي يجب أن يطور وفقا للمعايير البيئية العالمية التنافسية، و توفير معلومات وبيانات أساسية تتعلق برسم الخرائط الجيولولجية وجرد المعادن للمستثمرين ، وكذا تكثيف برامج البحث المنجمي وزيادة الانتاجية وتنويع المنتجات المنجمية ، بالإضافة إلى اللجوء إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة والرقمنة لإنشاء انظمة وقواعد بيانات حديثة ومتطورة .