المسار الإفريقي للتنس: الجزائرية بعداش تتأهل للنهائي

تواصل الجزائرية ماريا بعداش تألقها بعد ان تأهلت, هذا الأحد, لنهائي المسار الافريقي للتنس ITF/CAT لفئة أقل من 14 سنة (المرحلة الثانية) الجارية فعالياتها بالقاهرة (مصر), بفوزها على اللاعبة التونسية شهد تورخاني بنتيجة 6-2, 6-2.

وفي المباراة النهائية المقرر اجراؤها مساء الأحد, ستقابل بعداش اللاعبة المغربية كنزة العقيلي, المصنفة رقم 2.

يذكر أن بعداش قد أطاحت في الدور الأول باللاعبة المصرية رامي محمد خالد نور بنتيجة 6-0, 6-2 قبل الفوز على المغربية حداب كاميليا 6-0, 6-1 في الدور الثاني.

أما في الدور ربع النهائي, فقد تمكنت اللاعبة الجزائرية من الإطاحة بالمصرية حسام صلاح الدين غانة, المصنفة رقم واحد في الجدول بنتيجة 6-2, 7-5.

وكانت بعداش قد فازت بالمرحلة الأولى للمسار الإفريقي للتنس لأقل من 14 سنة نهاية الأسبوع المنصرم عقب سيطرتها على جدول الإناث "فردي".