المسار الإفريقي للتنس لفئة أقل من 14 سنة : ميدالية ذهبية للجزائرية بعداش

30/09/2021 - 11:10

استطاعت الجزائرية ماريا بعداش, هذا الخميس, الظفر بالميدالية الذهبية خلال منافسات المسار الافريقي ITF/CAT لفئة  أقل من 14 سنة الجارية بالقاهرة (مصر), عقب فوزها في النهائي أمام لاعبة التنس  التونسية شهد تورخاني بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و 6-2.

وكانت بعداش قد أطاحت في الدور الأول باللاعبة المصرية فريدة الطويل (6-1,  6-1), ثم بالمغربية كنزي العقيلي المصنفة رقم 3 بنتيجة 6-2 و 4-6 (10-8) في  الدور الثاني. 

 و في الدور ربع النهائي, فازت أمام اللاعبة المصرية الاخرى طويلة جيدي  بواقع 6-1 و 6-3, قبل أن تفوز مجددا على المصرية حسام صلاح الدين غانة,  المصنفة رقم واحد في الجدول بواقع 7-5 و 3-1 (انسحاب).

وسوم:

رياضة, تنس