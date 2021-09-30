المسار الإفريقي للتنس لفئة أقل من 14 سنة : ميدالية ذهبية للجزائرية بعداش

استطاعت الجزائرية ماريا بعداش, هذا الخميس, الظفر بالميدالية الذهبية خلال منافسات المسار الافريقي ITF/CAT لفئة أقل من 14 سنة الجارية بالقاهرة (مصر), عقب فوزها في النهائي أمام لاعبة التنس التونسية شهد تورخاني بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و 6-2.

وكانت بعداش قد أطاحت في الدور الأول باللاعبة المصرية فريدة الطويل (6-1, 6-1), ثم بالمغربية كنزي العقيلي المصنفة رقم 3 بنتيجة 6-2 و 4-6 (10-8) في الدور الثاني.

و في الدور ربع النهائي, فازت أمام اللاعبة المصرية الاخرى طويلة جيدي بواقع 6-1 و 6-3, قبل أن تفوز مجددا على المصرية حسام صلاح الدين غانة, المصنفة رقم واحد في الجدول بواقع 7-5 و 3-1 (انسحاب).