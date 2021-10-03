الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد الحاج إبراهيم غومة أمين عقال طوارق "الطاسيلي"

بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم الحاج إبراهيم غومة, أمين عقال وأعيان "أزجر الطاسيلي", نوه فيها بخصال "أحد القامات الشامخة في الجهاد والوطنية".

وجاء في رسالة التعزية: " الله أكبر.. فجعنا مع أهلنا الكرام في ربوع إليزي الأبية وجنوبنا الكبير عامة, بوفاة الحاج إبراهيم غومة, أمين عقال وأعيان أزجر الطاسيلي وأحد القامات الشامخة في الجهاد والوطنية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "وبتأثر بالغ وأسى عميق نعيش مع عائلة الفقيد وأهله وأبناء هذه المنطقة العزيزة التي بوأت المرحوم بما له من رصيد الشرفاء, وما عرف عنه من مكارم الرجال الكبار, مكانة الابن الموثوق المؤتمن, حينما أوكلت إليه رئاسة أول مجلس بلدي لبلدية إليزي.. وحينما حمل بأمانة وصدق انشغالاتها إلى رحاب مجلس الأمة الذي استمرت عضويته المستحقة فيه لعهدتين, رحمه الله ..

وهو الذي نشأ باسطا يده بالخير.. متعلقا بوطنه, محبا للجزائر غيورا عليها".

وخلص إلى القول: "وأمام هذا الرزء الأليم, أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى أهله وذويه, وكافة إخوتنا الطوارق في إليزي, وأينما كانوا بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة, داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .. عظم الله أجركم. (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)".