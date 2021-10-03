رئيس الجمهورية يأمر بخفض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي

03/10/2021 - 18:53

أشار رئيس الجمهورية الى السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني  بفضل الاصلاحات والاجراءات التحفيزية ، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاتظ على القدرة الشرائية ، كما أمر بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي .

كما وجه رئيس الجمهورية  لدى ترأسه اليوم لمجلس الوزراء الى اثراء مشروع قانون المالية بالعمل بالضريبة على الثروة بعد اعادة تعريفها بدقة في قانون المالية و لـ2022.

وقد خصص مجلس الوزراء للمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية والبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لانعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري.

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الجزائر, سياسة

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