سوق البريد في الجزائر: زيادة بنسبة 22ر33% في 2020

سجل سوق البريد الجزائري الخاضع لنظام الترخيص (البريد السريع الدولي) زيادة بنسبة 22ر33% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 استنادا لآخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.

وأوضح المصدر ذاته أن السوق الجزائري للبريد السريع الدولي قدر بـ 925.017 إرسال في 2020 أي 230.655 مادة إضافية مقارنة بسنة 2019 و زيادة بنسبة 22ر33% في ظرف سنة.

للإشارة مثلت المواد المصدرة خلال سنة 2020 نحو خمس المواد المستوردة.

بالمقابل سُجل تراجع في عدد المواد (الوثائق و الطرود) المصدرة على الصعيد الدولي بنسبة 7ر8% في 2020, في حين ارتفعت بنسبة 28ر21% في 2019, حسب ذات السلطة, مشيرة إلى أن المواد المصدرة نحو أوروبا وإفريقيا والدول العربية وآسيا وأمريكا شهدت انخفاضا سنة 2020.

و أوضح ذات المصدر أن حركة الاستيراد عرفت زيادة بلغت 245.119 إرسال إذ مثلت تدفقات الاستيراد نسبة 58ر83% في الحركة الدولية (+54ر7 نقطة مقارنة ب 2019), مضيفا أن حركة الإرسال الوارد من أوروبا ارتفعت بنسبة 46ر28%.

و شهد عدد الأغراض تراجعا بنسبة 12% في 2020 مقارنة بسنة 2019 , بينما عرف فرع الطرود السريعة زيادة بلغت 210% و بذلك يمثل الإرسال 53% من الحجم الإجمالي.