الجزائر العاصمة : إطلاق خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار وحافلات "إيتوزا"

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر"إيتوزا", تسمح بتوفير خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار والحافلات.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كريم عياش, والمدير العام لمؤسسة نقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر, ياسين كريم, بحضور وزير النقل عيس بكاي.

وتهدف هذه الاتفاقية الى إطلاق التذكرة الموحدة بين الطرفين والتي ستدخل حيز الخدمة بداية من اليوم الثلاثاء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن "استراتيجية الوزارة التي تهدف الى ضمان الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف شبكات ووسائل النقل الحضرية وما بين المدن

وكذا الاستجابة للطلب المتزايد على النقل في الاقطاب الحضرية الجديدة وفي ضواحي المدن الكبرى", حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وفي هذا الاطار, تم اخيار خط "اغا-زرالدة-اغا" في شطره الرابط بين تسالة المرجة وزرالدة كخط تجريبي لهذه الصيغة الجديدة, وذلك بناء على الطلبات الكثيرة التي عبر عنها المواطنون من خلال السلطات المحلية وجمعيات الأحياء.

وستسمح هذه الخدمة للمسافرين بالتنقل بين القطار والحافلات "إيتوزا" من خلال استعمال بطاقة اشتراك موحدة تمت تسميتها "ساهلة" تتيح للمسافر الحصول على تخفيضات تصل الى 50 بالمائة من سعر التذكرة.

كما ستسمح لهم بطاقة الاشتراك بالتنقل عبر كافة خطوط "إيتوزا" الرابطة بين زرالدة وباب الزوار إضافة الى خط زرالدة -الجزائر العاصمة وزرالدة-البليدة وزرالدة-باب الزوار بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وسيتم بناء على هذه الاتفاقية, توفير حافلات على مستوى 12 منطقة وهي زرالدة (محطة المستشفى) سيدي عبد الله-الجامعة (احياء الاطلس, اسلان, 500 مسكن, حي 28 و29), سيدي عبد الله (سيدي بنور, محالمة, الرحمانية) تسالة المرجة (الدويرة والدكاكنة) وبئر توتة (اولاد شبل ومحامدية) بغضر ضمان الربط البيني مع محطات القطار لكل من زرالدة, سيدي عبد الله (الجامعة), سيدي عبد الله, تسالة المرجة وبئر توتة.

وفي كلمة القاها بهذه المناسبة, اكد وزير النقل ان هذه الخدمة التي جاءت بناء على اقتراح تقدم به أحد المواطنين من خلال مراسلة الى مصالح النقل,ستمسح بتسهيل النقل بين مختلف مناطق العاصمة وتخفيف تكاليفه.

وأكد الوزير انه سيجري تقييم هذه التجربة الاولى قبل العمل على توسيعها لاحقا على مستوى باقي ولايات البلاد.

ووفقا للمدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر, فإن البطاقة الجديدة ستمكن من توفير حوالي 43 بالمائة من تكاليف النقل وكذلك ربح الوقت وتخفيف الازدحام المروري والحفاظ على البيئة.

وكانت شركة "إيتوزا" قامت بعملية سبر اراء طالب من خلالها 97 بالمائة من المستجوبين بهذه الخدمة.

وتم تحديد سعر هذه البطاقة ب 2500 دج كاشتراك شهري, حسب المدير العام لشركة الوطنية للنقل السكك الحديدية الذي أكد أن المواطن يستفيد من خلالها من نقل غير محدود 7 /7 ايام.

وعلى هامش مرسام التوقيع, تم عرض مشروع الدفع الإلكتروني لتذكرة النقل من طرف المدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة تيارت.

ويهدف المشروع لتسهيل عملية دفع تكاليف النقل وذلك عبر تحميل تطبيق خاص على أجهزة الهواتف الذكية للزبائن.