علي أرزقي للإذاعة: ميترو الجزائر تكبد خسائر بـ4 ملايير دينار بسبب كورونا

يستأنف ميترو الجزائر العاصمة هذا الخميس نشاطه بعد توقف دام أزيد من عام ونصف تكبدت خلالها المؤسسة خسائر بلغت 4 ملايير دينار بحسب ما أفاد مديرها العام علي أرزقي.

وأوضح أرزقي، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن مؤسسة الميترو تكبدت خسائر مالية قدرت بأربعة ملايير دينار منذ توقفه عن الخدمة في مارس 2020، مضيفا أنه رغم التوقف إلا أن المؤسسة، مستعينة بدعم الدولة، واصلت تسديد أجور العمال الذين كانوا في مواقع عملهم يقومون بالصيانة والتجارب اليومية بصفة منتظمة.

و اشار إلى أن استئناف الخدمة تقرر بعد قرار السلطات العمومية تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن تسيير واستغلال وصيانة الميترو سيكون بكفاءات جزائرية بعد إنشاء شركة جزائرية مائة بالمائة.

و قال إنه يتوقع نقل حوالي 100 ألف راكب يوميا من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا وفق إجراءات البروتوكول الصحي لضمان السلامة الصحية للركاب حسب تعبيره.

من جهة أخرى طمأن المتحدث المشتركين السابقين في خط نقل ميترو العاصمة بحفظ اشتراكاتهم السابقة، حيث دعاهم للاقتراب من الشبابيك لتجديدها.