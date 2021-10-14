الكأس الممتازة لكرة اليد: السماح بحضور الجمهور المتلقي للقاح ضد كوفيد-19

يقام نهائي الكأس الممتازة لكرة اليد (رجال وسيدات) المقرر هذا الجمعة بقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' بوهران بحضور الجمهور, مع اشتراط دفتر التلقيح ضد كوفيد-19, حسب ما علم الخميس من المنظمين.

وصرح مدير قصر الرياضات, سيد أحمد طاب بأن هذا القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس الأربعاء بحضور كافة الأطراف المعنية بالنهائي.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها منافسة رسمية في الرياضات الجماعية للجمهور منذ انتشار فيروس كورونا في مارس 2020, وذلك بناء على القرار الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة منذ بضعة أسابيع والقاضي بإعادة فتح مدرجات الملاعب والقاعات الرياضية أمام الجماهير شريطة إظهار دفتر التلقيح ضد كوفيد-19.

ويجمع نهائي الكبريات نادي الأبيار ونادي فتيات بومرداس (30ر14 سا), فيما يواجه فريق شبيبة أمل سكيكدة نظيره شبيبة الساورة عند الأكابر (00ر16 سا), في نسخة استثنائية باعتبار أن هذه المنافسة تجمع في العادة بطل الجزائر أمام المتوج بكأس الجمهورية, لكن المنافسة الأخيرة ألغيت في الموسمين الفارطين بسبب وباء كوفيد-19, مما جعل الاتحادية تقرر تنظيم الكأس الممتازة بمشاركة بطلي موسم 2019-2020 ونائبيهما لنفس الموسم.

وتدخل هذه المنافسة أيضا في إطار تحضيرات مدينة وهران لاستضافة الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط (25 جوان-5 جويلية 2022). وتحسبا لهذا الموعد, عرف قصر الرياضات أشغال إعادة تهيئة واسعة تسمح له باستضافة المنافسات الرياضية القادمة بحلة جديدة.

المصدر: وأج