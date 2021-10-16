الرئيس تبون يعزي في وفاة نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برقية تعزية إلى عائلة المرحوم عبد الحي بن بولعيد، نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي وافته المنية، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس تبون في برقيته: "قضى المولى تبارك و تعالى أن يلتحق المرحوم عبد الحي بوالده الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، و ترقى روحه الزكية إلى جواره، عند رب العزة وهو الذي حمل شرفا عظيما ...شرف اسم من أسماء الشهداء الأبرار".

وقد كان الفقيد، يضيف رئيس الجمهورية، "صائنا للوديعة، وفيا للأمانة، وريثا لبيت عامر بالمجد الوطني ومؤنسا معينا لأسرة ثورية متعلقة بأوراسنا الأشم، فخورة بالتضحيات، وغيورة على الجزائر".