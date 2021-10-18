﻿ الوزير الأول: المولد النبوي "مناسبة لاستحضار خصال ومآثر الرسول صلى الله عليه وسلم

اعتبر الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين احياء ذكرى المولد النبوي الشريف "مناسبة لاستحضار خصال ومآثر الرسول صلى الله عليه وسلم".

وقال بن عبد الرحمان في تغريدة على موقع تويتر" في هذه الليلة المباركة، نحيي مولد حبيبنا المصطفى، رسول الرحمة، بالذّكر الطيب، وباستحضار خصاله ومآثره التي خاطبت الإنسانية بلسان عربي مبين، ودونتها سيرة نبوية نقلت لنا الدروس والعبر.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المشفوع لهم بشفاعته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى".