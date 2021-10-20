تونس : وزير الاتصال يكرم كضيف شرف في افتتاح الدورة ال21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تم تكريم وزير الاتصال، عمار بلحيمر، خلال مشاركته كضيف شرف في افتتاح الدورة ال21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بلحيمر "كرم كضيف شرف في افتتاح الدورة ال21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس من قبل رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية, عبد المحسن العواش, ومدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية, عبد الرحيم سليمان".

وكان السيد بلحيمر قد أكد امس الثلاثاء في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "خيار التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربي حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها", مشيرا الى أنه على الرغم من نجاح بعض وسائل الاعلام العربية في خوض غمار المنافسة عبر مختلف وسائطها الإعلامية, "يبقي هذا التقدم ناقصا وعاجزا أمام تحديات الفضاء الإلكتروني الذي يحتاج الاستثمار فيه الى إمكانيات ضخمة وبرامج استراتيجية على النطاق الإقليمي".