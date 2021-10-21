مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا: لعمامرة يجري بطرابلس محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, هذا الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس, محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة, ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني, ومع نظيرته الليبية, نجلاء المنقوش, أكد لهم خلالها دعم الجزائر لـ"مبادرة استقرار ليبيا".

وكتب لعمامرة, في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة, مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني, وكذا مع الزميلة نجلاء المنقوش, قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي, أعربت لهم عن دعمنا لهذه المبادرة التي نأمل أن يكون لها الأثر البالغ في الدفع بالعملية السياسية الجارية".

وكان رئيس الديبلوماسية الجزائرية, قد وصل في وقت سابق اليوم إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا بدعوة من نظيرته الليبية السيدة نجلاء المنقوش.

وتأتي مشاركة السيد لعمامرة, في هذا المؤتمر, للتأكيد على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن يجري لعمامرة, على هامش أشغال هذا الاجتماع, لقاءات عديدة مع السلطات الليبية العليا وكذا مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.

ومن المنتظر أن يعرف هذا المؤتمر حضورا دوليا واسعا يشمل بالخصوص دول الجوار وعديد الدول العربية والغربية إلى جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة من السلطة التنفيذية الليبية لبلورة موقف دولي وإقليمي موحد لمساندة الرؤية الليبية التي تجسدها مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية.