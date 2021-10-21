لعمامرة ولمبرت يجددان الالتزام المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة هذا الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وجددا التزامهما المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة.

وكتب لعمامرة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "على هامش مؤتمر ليبيا، استقبلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى ، يائيل لمبرت، حيث تبادلنا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، مجددين التزامنا المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة".

وكان لعمامرة، قد أجرى اليوم قبيل انطلاق أشغال المؤتمر محادثات وصفها ب"الثرية" مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ومع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، أكد لهم خلالها دعم الجزائر "لمبادرة استقرار ليبيا".

وإلى جانب لقاءاته مع السلطات الليبية العليا، من المقرر أن يجري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على هامش مشاركته في مؤتمر طرابلس لقاءات مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.

ويشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في أشغال المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا بدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، للتأكيد على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.