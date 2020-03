Le Conseil de sécurité de l'ONU convoque un débat sur la lutte contre le terrorisme en Afrique

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué mercredi un débat sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité en Afrique et a adopté à l'unanimité une déclaration présidentielle.

Le débat intitulé "La paix et la sécurité de l'Afrique : lutter contre le terrorisme et l'extrémisme", a été convoqué par la Chine en tant que président du Conseil de sécurité pour le mois de mars.

Les membres du conseil, qui se sont félicités de l'adoption de la déclaration présidentielle, ont estimé que "le terrorisme et l'extrémisme sont devenus une menace sérieuse pour la paix et la sécurité en Afrique" et ont convenu d'adopter une approche globale pour lutter contre ces fléaux et aider les pays africains à "renforcer leurs capacités, à éliminer la pauvreté et à réaliser leur développement socio-économique".

Les pays africains ont considéré cette réunion comme très importante et opportune, répondant à leurs besoins dans cette lutte.

Résolument engagée à soutenir l'Afrique, la Chine a pris l'initiative de cette réunion pour fournir une plate-forme de dialogue aux Etats membres de l'ONU afin de trouver des moyens de développer la capacité pour le moment insuffisante des pays africains dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, et de renforcer les efforts internationaux pour aider le continent à travers une approche globale.

La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a prononcé un discours au nom du secrétaire général Antonio Guterres.

L'observatrice permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU, Fatima Kyari Mohammed, et le sous-secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Mar Dieye, ont eux aussi pris la parole.