La Radio Algérienne organise ce jeudi une journée fil rouge sous le slogan « Une et Unie »

La Radio Algérienne organise ce jeudi une journée fil rouge consacrée au renforcement des valeurs de l’unité nationale.

Sous le slogan « Une et Unie », l’ensemble des Chaînes nationales et régionales vont adapter leurs programmes, durant ces 24 heures, pour revenir sur la glorieuse histoire de l’Algérie, de ses héros à travers l’histoire ainsi que sur la capacité de ses fils à écrire les pages de la nouvelle Algérie.

Cette initiative de la Radio Algérienne intervient quelques jours après une nouvelle leçon de solidarité donnée par les enfants de notre chère partie au lendemain de la série d’incendies de forêt qui ont ravagé plus de 26 wilayas, et dont l’Algérie à une nouvelle fois payer un lourd tribut, notamment, en vies humaines.

Fidèle à ses valeurs et à son devoir de service public, la Radio Algérienne va ainsi consacrer une nouvelle journée fil rouge avec l’adaptation contenue des programmes existants de ses Chaînes nationales, thématiques et régionales.

À cette occasion, des émissions « spécialisées » seront préparées et des reportages « ciblés » seront réalisés à travers l’ensemble du territoire national. En outre, des émissions « débats » viendront enrichir ce programme dans le but de la consolidation des principes immuables du 1er Novembre, de nos valeurs identitaires ancestrales et de la préservation de la stabilité de l'Etat algérien et de l'unité nationale.