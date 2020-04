Décès de M’hamed Kheddad: la présidence sahraouie décrète un deuil national d’une semaine

La présidence de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a annoncé un deuil national d’une semaine, à la suite du décès ce mercredi, du diplomate sahraoui M’hamed Kheddad, coordinateur auprès de la Minurso.

"M’hamed Kheddad, chef de la commission des relations au Secrétariat national du Front Polisario, est décédé aujourd'hui après une longue lutte contre la maladie", a annoncé la présidence sahraouie.

A la suite de cette triste nouvelle, la présidence sahraouie a présenté "ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble du peuple sahraoui et annoncé un deuil national d'une semaine à compter d'aujourd'hui, mercredi 01 avril 2020, sur l'ensemble du territoire national".

"Le regretté M’hamed Kheddad a rejoint très tôt les rangs du Front Polisario, avec patriotisme et enthousiasme", a rappelé la présidence sahraouie.

"Le peuple sahraoui a sans aucun doute perdu l'un de ses hommes les plus honorables et les plus fidèles de l'époque des martyrs, des combattants du Front et des dirigeants qui ont accompagné la cause sahraouie depuis ses débuts, en toute sincérité, sérieux, sacrifice et générosité", a-t-elle souligné.

"Malgré la maladie, le défunt ne s'est pas arrêté un seul instant et a travaillé au service de la cause nationale sahraouie, apportant sa vaste et riche expérience et sa profonde compréhension de la réalité nationale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions avec force et détermination", a ajouté la présidence.

Le défunt a occupé plusieurs postes notamment au sein des institutions nationales, à l'étranger et dans les ambassades et les missions diplomatiques, et a de, ce fait, joué un rôle pivot dans la voie du règlement du conflit au Sahara occidental, en tant que coordinateur avec la Minurso (la Mission des Nations unies pour l'organisation d´un référendum au Sahara occidental), et chef et membre de la délégation de négociation sahraouie, a encore tenu à rappeler la présidence sahraouie.

Feu Kheddad s’est ainsi engagé dans ses missions "avec compétence, persévérance et succès", a conclu la présidence.