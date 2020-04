ISMAS : Mohamed Boukeras nouveau directeur

Le Docteur Mohamed Boukeras, a été nominé ce jeudi au poste de directeur de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS), à Bordj El-Kiffan (ex- INADC).

Spécialisé dans la critique du théâtre, cet homme de 49 ans, va avoir la lourde tâche de redynamiser le prestigieux institut qui a longtemps formé des comédiens brillants et des artistes talentueux pendant 56 ans.

La grande famille de l’ISMAS, a salué la désignation de Mohamed Boukeras qui est un cadre compétent, sérieux, intègre et jeune, et possède toutes les capacités d’assurer la direction de cet institut, qui constitue un grand pilier dans la formation artistique en Algérie.

La priorité du nouveau directeur, c’est le renouvèlement du système de formation artistique, et instaurer une politique créative et riche.

Une lueur d’espoir

Les spécialistes ainsi que les étudiants plaident pour revoir le fonctionnement de l’ISMAS qui va à vau-l’eau, redéfinir ses fonctions et leur donner la possibilité de participer à un débat sérieux sur la réorganisation de cet établissement et la revalorisation de leur statut (équivalence des diplômes).

Pour rappel, l'ISMAS, initialement Ecole d'arts dramatiques (INADC), a ouvert ses portes en 1964 à Sidi Fredj (Alger), une année après la nationalisation du Théâtre national algérien (TNA), et se trouve dans l'école d'art dramatique ouverte en 1964 à Sidi Fredj.

Entre temps, l’INADC déménage en 1965 à Bordj El Kiffan, et restera sous la tutelle administrative et financière du TNA jusqu'en 1970.

En 1970, l'école se transforme en Institut National, en vertu de l'ordonnance N° 70.40 du 12 juin 1970, qui crée alors, l'Institut National des Arts Dramatiques et Chorégraphiques (INADC) et le dote de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Vingt ans plus tard, l'INADC est érigé en Institut National de Formation Supérieure (Décret N° 91.315 du 07 septembre 1991). À la faveur de cette transformation, il prend la dénomination d'Institut National des Arts Dramatiques, sans pour autant se départir de la filière chorégraphie toujours présente dans l'organisation pédagogique de l'Institut.

Le 4 avril 2004, l'INAD prend la dénomination d'ISMAS «Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel».

Rabah Haouadef