Signature d’une convention de partenariat entre le TNA et l’ISMAS

Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine Bachtarzi, et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS).

« Cette convention englobe plusieurs points, notamment, tout ce qui est lié à la formation, mais également à davantage d’ouverture de l’espace du TNA pour les étudiants et les professeurs de l’ISMAS. Ces derniers bénéficieront de certaines salles pour organiser un certain nombre d’activités », a indiqué à la Chaîne 3 la chargée de communication du TNA, Sarah Kherfi.

Signée par MM. Mohamed Yahiaoui et Mohamed Boukerras, respectivement DG du TNA et Directeur de l’ISMAS, cette convention va dans le sens de la création d’évènements en commun entre le TNA et l’ISMAS.

« Il y aura la mise en marche du laboratoire d’expériences et de recherches théâtrales nouvelles ainsi que la création d’un festival de théâtre, qui est à envisager », a ajouté M. Kherfi.