Pétrole : l'APPO s'engage à soutenir les efforts de l'OPEP+ pour stabiliser le marché mondial

L'Organisation africaine des producteurs du pétrole (APPO) s’est engagée à soutenir les efforts de l'OPEP+ pour stabiliser le marché mondial de l’or noir, portant une réduction massive de la production sur une période de deux ans à partir du 1er mai prochain.

"Dans un esprit de coopération et de partage des charges, nous exprimons notre soutien aux pays membres de l'OPEP et les pays non membres ainsi qu'aux autres producteurs de pétrole dans leurs efforts concertés pour ramener la stabilité sur le marché mondial du pétrole’’, a précisé l’APPO dans un communiqué rendu public sur le site web de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

L'Organisation africaine des producteurs pétroliers (APPO) dit avoir suivi avec un "vif intérêt" la réunion de l'OPEP+ qui s'est tenue le jeudi 9 avril 2020 et la réunion des ministres de l'énergie du G20 qui s'est tenue vendredi dernier visant à arrêter et inverser la volatilité sans précédent qui caractérise le marché mondial du pétrole depuis début mars 2020.

Elle a, dans ce sens , félicité les participants aux deux réunions pour "leur engagement à trouver une solution à un problème qui aurait eu de graves répercussions sur l'économie mondiale, maintenant et à moyen et à long terme" .

Selon l’Organisation africaine la décision de l'OPEP+ d'ajuster la production de pétrole brut de 10 millions de barils par jour avec effet du 1er mai au 30 juin 2020 et ensuite de 8 millions de barils par jour jusqu'à la fin de l'année 2020 et de 6 millions de barils par jour jusqu'à fin avril 2022 "est une étape importante dans l'arrêt de la vitesse à laquelle l'industrie pétrolière mondiale se dirigeait vers un effondrement total".

L’APPO a également félicité les ministres de l'énergie du G20 pour avoir pris l'initiative louable de l'OPEP+ en s'engageant à prendre toutes les mesures nécessaires et immédiates pour assurer la stabilité du marché de l'énergie.

"Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, nous pensons que les mesures nécessaires comprennent un ajustement de la production de pétrole brut", ajoute la même source .

L’APPO a, d’autre part, souligné que les pays membres qui ne font pas partie de l'OPEP+ se sont également engagés à contribuer aux efforts mondiaux de stabilisation du marché pétrolier, en effectuant des ajustements sur leurs productions quotidiennes.

Les détails des ajustements seront communiqués au Secrétariat de l'OPEP dès que possible, a avancé l’Organisation africaine.

