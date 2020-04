Covid-19 : 492 opérations de désinfection au cours des dernières 24h

Les unités de la Protection civile ont procédé durant les dernières 24 heures à 492 opérations de désinfection générale dans des structures et édifices publics, quartiers résidentiels et voies publiques, dans 259 communes, relevant de 45 wilayas, qui ont mobilisé 2.495 agents, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique un bilan rendu public jeudi.

Ces mêmes unités ont procédé, en outre, à la mise en place de dispositifs pour la couverture de 26 sites de confinement à travers 7 wilayas et effectué 396 opérations de sensibilisation dans 229 communes, réparties à travers 38 wilaya, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de distanciation sociale.

Par ailleurs, au cours de la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus suite à 67 accidents de la route ayant causé le décès de 5 personnes et des blessures à 73 autres.

Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré au niveau de la wilaya de M'sila où une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu sur la RN n 46, dans la commune et daïra de Boussaâda.

