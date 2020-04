Coronavirus : l’Algérie reçoit la troisième commande d’équipements médicaux de la Chine

Une troisième commande d'équipements médicaux et de matériels de protection du Covid-19 est arrivée, vendredi matin à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediène, en provenance de Chine.

Transportée de Pékin par deux (2) avions militaires des forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'un vol de 38 heures, cette cargaison de 36 tonnes est principalement composée de moyens de protection et de kits de dépistage.

Cette cargaison est constituée "de moyens, d’équipements et de matériels médicaux de protection et de prévention du Coronavirus, tel qu’a promis le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière à la presse qui a supervisé le déchargement, en présence du ministre délégué de l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmed.

Cette commande "sera acheminée à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et à partir de là aux établissements de santé partout sur le territoire national", a-t-il expliqué.

Selon le ministre, la situation épidémiologique en Algérie est "stable et sous contrôle" grâce aux efforts de tous et aux mesures prises à l’instar de l’importation des moyens nécessaires, kits de dépistage et masques chirurgicaux" .

Affirmant que le stock de l’Algérie en matériel de protection était "garanti", le ministre a réitéré "l'attachement" de l’Etat à veiller à la santé des citoyens en mobilisant tous les moyens matériels et humains pour éradiquer cette pandémie.

"Des indicateurs positifs sont relevés", a-t-il soutenu. A cette occasion, Benbouzid a salué le rôle de l’ANP dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la pandémie Covid-19, soulignant que d'autres cargaisons sont prévues.

En chiffres, Benbahmed a précisé que la commande réceptionnée était constituée de "5,7 millions de bavettes, 200.000 masques FFP 2 destinés aux médecins et plus de 85.000 kits de dépistage du Coronavirus".

"Dans le cadre de la lutte nationale contre le Covid-19, deux appareils des forces aériennes de type Iliouchine IL-76 ont assuré l'acheminement, de Pékin, d’une charge utile de 36 tonnes de matériels médicaux", a indiqué pour sa part, le lieutenant-colonel Belabed Touati Amine de la Direction de la communication, de l'information et de l’orientation (DCIO) à l’état-major de l’ANP.

Selon lui, "l’Armée de l’air algérienne a acheminé à ce jour quelque 130 tonnes" de produits sanitaires, ce qui traduit "la disponibilité des unités de l’ANP à s’acquitter de leurs nobles missions au service de la patrie et du peuple notamment en cette conjoncture", a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, le commandant de bord, Tarek Kadouche a affirmé que les forces aériennes "sont constamment prêtes à accomplir leur devoir national et à servir les citoyens, quelles qu'en soient les circonstances".

A noter que deux cargaisons de produits sanitaires avaient été réceptionnées récemment à Alger en provenance de Pékin et de Shanghai.

Lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des produits de prévention du Coronavirus, révélant que l'Algérie avait passé commande à la Chine pour l'acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et 30.000 kits de dépistage.

