45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie: lancement des festivités à Dakhla

Les festivités de célébration du 45ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont débuté lundi à Dakhla, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le responsable du Secrétariat national du Front Polisario, Khatri Addouh, le wali de Dakhla, Mrabih El Mami, des membres du gouvernement sahraoui ainsi que des autorités étaient présents au lancement de ces festivités qui se tiennent dans une conjoncture sensible marquée par la reprise de la lutte armée contre l'occupation marocaine, selon SPS.

Une fois l'emblème sahraoui hissé pour marquer le début des festivités commémorant l'évènement, le wali de Dakhla a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné "que le peuple sahraoui est prêt pour cet important évènement, d'autant que les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) poursuivent leurs victoires contre l'occupation marocaine le long du mur de la honte".

Pour le wali de Dakhla, la célébration par le peuple sahraoui du 45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie "démontre qu'il demeure résistant et qu'il poursuit son parcours de libération jusqu'au parachèvement de sa souveraineté nationale à travers tout le territoire de la République sahraouie".

Ces festivités ont été marquées, entre autres, par la présentation de certaines œuvres artistiques de la société civile sahraouie qui retracent les conditions difficiles que traverse le peuple sahraoui tout au long de sa lutte pour la libération, selon la même source.

La proclamation de la République sahraouie le 27 février 1976 à été "une réponse légitime" qui a porté un sérieux coup à un complot international ourdi contre le peuple sahraoui, a indiqué SPS, ajoutant que la proclamation de la République sahraouie constitue le couronnement des réalisations et acquis pour lesquels a milité le Front Polisario, le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, pour arracher l'indépendance et la souveraineté.