Des vents forts lundi sur plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre et de l'Est

Des vents forts souffleront lundi, parfois en rafales, sur plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et de l'est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) du Centre national des prévisions météorologiques. Les wilayas concernées sont Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les vents de secteur ouest souffleront à une vitesse de 60/70 km/h avec des rafales atteignant 90 km/h, précise la même source. Des vents nord-ouest souffleront également sur les wilayas de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M'sila et Biskra. Ces vents atteindront une vitesse de 60/70 km/h avec rafales atteignant 90 km/h, ajoute le BMS.

La validité de ce BMS court jusqu'au lundi 20 avril à 21h00.