Agriculture: installation d'un comité scientifique chargé de la promotion de l'investissement agricole

Un comité scientifique chargé de la promotion de l'investissement agricole a été installé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, auprès de son cabinet, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué.

A l'occasion d'un atelier consacré lundi à l'examen de la mise en place du mécanisme de promotion des investissements agricoles, M.Omari a décidé "la mise en place d’un Comité Scientifique auprès de son Cabinet, composé d’experts, d’universitaires et des compétences nationales spécialisées, chargé d’accompagner la nouvelle dynamique de développement du secteur de l’agriculture par la réflexion stratégique et prospective", selon le communiqué.

Le mécanisme examiné vise essentiellement l’assouplissement des procédures et la promotion d’une attractivité des investisseurs et des agro-industriels pour booster l’investissement agricole à travers la concrétisation de projets structurants et productifs, en leur garantissant les incitations et l’accompagnement nécessaires, dans le cadre de l’intégration des filières agricoles et agro-industrielles à l’effet de consolider la sécurité alimentaire du pays, explique le ministère.

Selon la même source, il s'agit à travers ce mécanisme d'encourager le développement des cultures stratégiques (céréales, laits, maïs, oléagineux et sucres) notamment au niveau des zones du Sud et des Hauts plateaux, à l'effet de renforcer l'offre des productions agricoles locales et de rationaliser ainsi les importations des matières premières de l'agro-industrie.

De plus, lors de cette rencontre il a été question d’examiner les différentes alternatives de transition énergétique dans les systèmes de production agricole par la généralisation des énergies renouvelables et l’optimisation de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

A noter que M.Omari a présidé conjointement avec le ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et de montagnes, Fouad Chehat, un atelier au niveau du ministère consacré à l'examen du nouveau dispositif pour la mise en place du mécanisme de promotion des investissements agricoles, ainsi que l'examen du cahier des charges y afférent.

Cette réunion a vu la présence des cadres centraux du secteur, les responsables des instituts techniques et des offices, le DG du bureau national des études pour le développement rural (BNEDER), le représentant de la banque BADR, ainsi que des experts nationaux et des universitaires spécialisés dans le secteur agricole et agroalimentaire.