Le moudjahid Abdeslam Bouchareb n’est plus

Le moudjahid Abdeslam Bouchareb est décédé, jeudi, à l’âge de 85 ans, a indiqué ce vendredi le ministère des Moudjahidine et des ayants droit.

Né en 1935 à Aïn Oulmene (Sétif) dans une famille algérienne modeste, le défunt a rejoint, à un jeune âge, l’école coranique où il a appris les fondamentaux de la religion et de la langue.

Le défunt a adhéré à l’action politique en tant que militant dans le mouvement national.

Suite aux événements survenus en Algérie, particulièrement après les massacres du 8 mai 1945, Abdeslam Bouchareb était convaincu qu'il fallait procéder autrement pour changer la situation du pays.

Après le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le regretté a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la troisième région de la première zone de la wilaya historique I.

Il a créé le groupe d'Elite de l’Armée de l’ALN, a participé à plusieurs opérations et assumé plusieurs responsabilités, dont celle de premier responsable de la quatrième région de la wilaya historique I.

Après l’indépendance, le défunt a poursuivi son parcours militaire dans les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP) et était parmi les cadres ayant participé à la guerre d’octobre 1973 en Egypte.

A son retour, il assume plusieurs postes, dont celui de chef de bataillon de la 6e région de Tamanrasset, chef de bataillon du secteur opérationnel de Tébessa, chef de bataillon du secteur opérationnel de Annaba puis directeur de la communication et de l’information au ministère de la Défense nationale avant d’être promu au grade de Général-major.

Face à cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d’arme, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste Paradis et d’assister les siens en cette pénible épreuve.

Le défunt a été inhumé ce vendredi au cimetière d’El Alia à Alger.

APS