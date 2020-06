Pr Zidouni: trouver et traiter les sujets contact pour casser la contamination

«Trouver les sujets contact et les traiter, l'impératif processus pour casser la chaîne de contamination » a affirmé, jeudi, l'éminent professeur Noureddine Zidouni, pour éviter l'évolution de la pandémie du Coronavirus.

S’exprimant sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Pr Zidouni a souligné : "la nécessité d’identifié les sujets contactes des cas positives, les dépistés, les surveiller, les traiter et surtout les confiner".

Le membre de la Cellule opérationnelle d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, précise : "le pire n’est pas derrière nous, et le confinement n’est pas efficace, parce que les mesures barrières n’ont pas été respecté.

Pour prémunir de toute situation future qui pourrait être grave, l’expert international en maladies respiratoires et tuberculose, a signalé "tout relâchement et non respect des mesures barrières, alors que le virus circule toujours".