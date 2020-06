AADL : des instructions pour faciliter les travaux d'aménagement extérieur

Le Directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belarbi, a donné des instructions pour lever les obstacles auxquels font face les bureaux d'études en matière de travaux d'aménagement extérieur des projets AADL, indique jeudi, un communiqué de l'Agence.

En exécution des instructions qu'il a données lors de sa dernière visite aux projets AADL dans la wilaya de Bejaia, le directeur central des études et de l'architecture de l'AADL s'est réuni avec le directeur des projets de Bejaia et les chefs des projets au niveau du site 2900, 2000, 1000 et 3200 logements de type location vente à Oued Ghir, ainsi que les bureaux d'étude AADL et les représentants des maîtres d'oeuvres, où ils ont examiné les voies et moyens de mettre en œuvre ces instructions et trouver des solutions aux obstacles qui se posent aux bureaux d'études.

Le directeur central a ordonné de revoir certaines études précédentes relatives aux travaux d'aménagement extérieur.

Il a été question également, lors de cette réunion de coordination, de trouver une méthode de travail future en vue d'accélérer la cadence de la réalisation et de concrétiser les promesses sur le terrain.

