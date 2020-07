M'sila : 3 narcotrafiquants appréhendés et 26 kg de kif traité saisis

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 26 kilogrammes de kif traité ont été saisis, jeudi, à M'sila par un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire (ANP) en coordination avec les services des Douanes.

Un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN), a indiqué : "dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé, en coordination avec les services des Douanes à M'sila en 1e Région Militaire, trois (3) narcotrafiquants et saisi 26 kilogrammes de kif traité et deux (2) camions".

La même source note : "les Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi 46,8 kilogrammes de la même substance, et ce, lors de deux opérations distinctes menées près de la bande frontalière à Tlemcen en 2ème Région Militaire".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP "a découvert, un (1) fusil à répétition et divers objets, et ce, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Chaoune, commune de Derrag, wilaya de Médéa en 1ère Région Militaire", ajoute le communiqué.