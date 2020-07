Rapatriement de 630 ressortissants algériens bloqués à l'étranger

Six-cents trente (630) Algériens, bloqués au Sultanat d’Oman, au Qatar et au Canada en raison de la suspension du trafic aérien dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, sont arrivés dimanche aux aéroports de Constantine et de Biskra.

Les opérations de rapatriement des citoyens en provenance de Mascate (Sultanat d’Oman), Doha (Qatar) et Montréal (Canada) se sont effectuées à bord des appareils appartenant à la compagnie aérienne "Air Algérie".

Les citoyens rapatriés ont été accueillis par les représentants des autorités locales et des équipes médicales de l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine et Mohamed Khider de Biskra avant qu’ils ne soient transférés aux hôtels où ils devront observer une période d’isolement sanitaire, sous le contrôle d’équipes médicale et paramédical.

Le vol en provenance du Caire (Egypte) avec à son bord 286 citoyens, attendu pour cette soirée à l’aéroport Mohamed-Boudiaf sera redirigé vers El Oued, dans le cadre d' "une réorganisation du planning du rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger", indique une source de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine.

L’opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, laquelle a débuté lundi dernier, devra se poursuivre jusqu’à la fin du mois en cours.

Elle permettra à plus de 5 600 personnes de regagner l'Algérie après plusieurs mois de blocage à l’étranger à cause des répercussions de la pandémie du coronavirus et de la fermeture des frontières.

APS