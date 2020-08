Le Polisario dénonce l’implantation du siège du réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla

La Représentation du Front Polisario pour l’Europe et l'Union européenne (UE), a qualifié l'implantation du siège du réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla occupée d’acte "irresponsable qui viole le droit international, le droit africain et le droit européen".

Dans un communiqué diffusé dimanche, la Représentation Front Polisario pour l’Europe et l’UE, a dit avoir pris connaissance de l’installation du siège du Réseau Afrique des maisons de la francophonie dans la ville de Dakhla au Sahara occidental sous occupation militaire marocaine, qualifiant l'acte d’"irresponsable qui viole le droit international, le droit africain et le droit européen, et aggrave la tension dans la région".

Dans le communiqué, la Représentation du Front Polisario "dénonce vigoureusement et dans les termes les plus forts" cette décision qu'elle considère aussi comme "un acte d’agression" contre le peuple sahraoui qui lutte en toute légitimité et légalité contre l'invasion et l'annexion de son pays par une force étrangère, à savoir le royaume du Maroc.

Le Polisario dénonce en outre, "le style provocateur de l’occupation marocaine qui vise d'induire en erreur l’opinion publique du monde francophone et de faire croire à une légitimité inexistante de sa présence au Sahara occidental".

Pour mener cette opération médiatico-politique, le royaume du Maroc se sert, cette fois-ci, constate le Front Polisario, "d’une institution culturelle qui dépend du gouvernement français, pays membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU et membre de l’Union européenne, deux organisations qui reconnaissent pourtant, le Sahara occidental comme étant un territoire non autonome, en voie de décolonisation, distant et séparé du royaume du Maroc".