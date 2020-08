Mila : Des logements et des aides financières pour les sinistrés des 2 tremblements de terre

Un quota de 100 unités de logement public locatif (LPL) et des aides financières ont été dégagés pour la prise en charge des familles touchées par les deux tremblements de terre, qui ont frappé vendredi dernier la wilaya de Mila.

Dans un communiqué, les services de la wilaya ont précisé : "la décision d'affecter ce quota de logements et ces aides financières fait suite aux visites effectuées, vendredi et samedi derniers, par cinq membres du Gouvernement dans la wilaya pour l’évaluation des dégâts causés par ces deux tremblements de terre".

"L'octroi des aides se fera sur la base des résultats des expertises techniques en cours par les services de l'Organisme de contrôle technique de la construction (CTC) et la valeur sera déterminée selon la classification de chaque bâtisse", ajoute le communiqué.

La même source souligne, à la fin, la disposition des pouvoirs publics à dégager les aides financières et les programmes supplémentaires nécessaires à la prise en charge des sinistrés des deux tremblements de terre dans la wilaya de Mila.