Investissement : Recensement des actifs de production des secteurs public et privé

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali Braham, a annoncé, jeudi à Alger, le lancement du recensement des actifs produits dans les deux secteurs public et privé, en vue d’en déterminer la valeur ajoutée apportée à l’économie nationale.

Cette étude permettra de connaître, de manière précise, les niveaux de saturation des filières de production, leurs capacités de transformation.

Il est inconcevable de mettre sur le même pied d’égalité une usine qui fait dans la transformation totale et locale des matières premières brutes et une autre qui se limite au conditionnement de matières produites en dehors du pays, a déclaré le ministre à la presse au terme de la Réunion Gouvernement-walis.

M. Ait Ali Braham a fait savoir, dans ce sens, que l’objectif à court et moyen termes est que les ports du pays réceptionnent davantage de matières premières brutes que de produits fabriqués, relevant que l’Algérie exporte actuellement des matières brutes et des compétences humaines et importe des produits finis.

Pour le ministre, l’Algérie est devant un choix stratégique, à savoir se lancer dans une véritable industrialisation et abandonner totalement l’importation des produits de consommation non indispensables, précisant que ce choix requiert du temps pour se concrétiser.

Le ministre a estimé, dans ce contexte, que la seule solution pour garantir des produits, y compris les véhicules, à des prix à la portée de tous, résidait dans la relance de l’industrie, et partant augmenter les salaires et le pouvoir d’achat.