Réunion du gouvernement: examen de la mise en œuvre du plan de relance économique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une réunion du gouvernement consacrée exclusivement aux modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance pour une économie nouvelle.

Voici le texte intégral du communiqué des services du Premier ministre: "le Premier ministre a présidé, ce mercredi 2 septembre 2020, une réunion du gouvernement consacrée exclusivement à l’examen des modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance pour une économie nouvelle, selon un calendrier modulé en trois phases :

-Les mesures urgentes à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2020.

-Les mesures de court terme pour l’année 2021.

-Les mesures de moyen terme dont la mise en œuvre devra intervenir durant la période de 2022-2024.

Il convient de rappeler que le plan de relance économique a fait l’objet d’une large concertation lors de la rencontre qui a regroupé, les 18 et 19 août 2020, sous la haute autorité du Président de la République, les membres du gouvernement, les partenaires économiques et sociaux, et qui a été marquée par la forte participation de l’expertise nationale.

Les conclusions et recommandations issues de cette rencontre ont fait l’objet d’une consolidation, en tenant compte des directives de Monsieur le Président de la République, émises lors de cette rencontre et des différentes réunions du Conseil des ministres, et constitueront ainsi le plan d’action du Gouvernement pour la relance économique.

Ce plan d’action sera décliné en actions opérationnelles quantifiables et mesurables dans le temps, selon un planning de mise en œuvre comme cela a été indiqué précédemment, à court et moyen termes pour chaque secteur, en fixant les urgences et les échéances.

Dans ce cadre, Monsieur le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement de mettre en place au niveau de leurs départements ministériels respectifs un dispositif de suivi permanent et rigoureux de ce plan de relance.

Il demeure entendu que le gouvernement veillera d’une manière permanente au suivi de l’état d’avancement de ce plan de relance, ainsi que de son évaluation en réunions du Gouvernement et en Conseils Interministériels, et rendra compte au Président de la République, d’une manière périodique en Conseil des ministres, de son exécution.

Enfin, le Premier ministre a chargé le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, de mettre en œuvre un plan de communication à l’effet de rendre compte à l’opinion publique du niveau de réalisation des actions inscrites à l’indicatif de chaque département ministériel".