Education nationale:Report sine die de la rentrée scolaire

La date de la rentrée scolaire prévue le 4 octobre 2020 a été reportée à une date ultérieure qui sera fixée "sur la base des décisions des autorités publiques concernées par l'autorisation de la

reprise de l'activité des établissements de l'éducation et d'enseignement publiques et privés", selon un arrêté du ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, rendu public jeudi.

Cette décision vise la définition et l'organisation de certaines dispositions de l'arrêté n82 du 19 octobre 2019, définissant l'agenda des vacances scolaires 2019-2020 et la date de la rentrée scolaire 2020-2021 amendé, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté n 82 étant amendé pour stipuler que "la date de la rentrée scolaire des élèves dans toutes les régions pour l'année scolaire 2020-2021 fixée initialement le 4 octobre 2020, a été reportée de manière exceptionnelle".

Les dispositions de l'arrêté 82 sont complétées par l'article 5bis,

stipulant que "la fixation de la date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans toutes les régions, sur la base de la décision des autorités publiques concernées par l'autorisation de la reprise de l'activité des établissements de l'éducation et de l'enseignement publiques et privés dans le cadre du système de prévention contre la propagation et la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), énoncé dans la législation en vigueur".