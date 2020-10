Saison estivale 2020: 71 décès par noyade au niveau national

Soixante et onze (71) décès par noyade ont été enregistrés dont 46 au niveau des plages interdites à la baignade dans 14 wilayas côtières durant la période allant du 15 juillet au 1 octobre 2020, indique jeudi le directeur de la communication et des statistiques à la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

"Un total de 71 décès par noyade a été enregistré durant la période allant du 15 juillet au 1 octobre 2020 au niveau de 14 wilayas côtières et ce après la mise en œuvre de la décision d'ouverture progressive et contrôlée des plages et des espaces de loisirs, conformément à un système d'accompagnement préventif incluant des mesures sanitaires strictes pour la protection contre la propagation de Covid-19", explique le colonel Achour Farouk.

Selon le même responsable, parmi les 25 cas de décès survenus au niveau des plages autorisées à la baignade, 10 cas ont été enregistrés au-delà des horaires de surveillance des plages contre 15 cas lors des horaires de surveillance.

Lors de la période susmentionnée, l'on recense près de 37 millions d'estivants à travers 14 wilayas côtières, 27.525 interventions et 19.429 opérations de sauvetage de personnes noyées, outre 6.916 personnes ayant reçu les premiers secours et 1.255 autres personnes transférées vers les centres de santé, a souligné le responsable.

Il s'agit également de 12 blessés suite à des accidents d'engins nautiques, dont 5 cas dans la wilaya d'El-Tarf. Aucun cas de décès n'a été déploré, a-t-il rassuré.

Le colonel Farouk Achour a affirmé qu'en dépit que la saison estivale de cette année intervienne dans des conditions exceptionnelles en raison de la propagation de Covid-19 et qu'elle ait été ouverte le 15 juillet, une hausse du nombre des estivants a été enregistrée.

Un total de 13.000 agents et officiers ont été mobilisés pour la sécurisation des plages autorisées à la baignade, au nombre de 384 plages, et ce au niveau de 14 wilayas côtières, outre la mise en place de tous les équipements nécessaires à la protection des estivants conformément au système d'accompagnement préventif et au protocole sanitaire pour faire face au Covid-19, a-t-il poursuivi.