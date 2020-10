Nigeria: 18 victimes dans l'effondrement d'un immeuble à Lagos

Les services de nettoyage de Lagos, capitale économique du Nigeria, déblayaient lundi les restes d'un immeuble en construction qui s'est effondré dimanche, faisant huit morts et 10 blessés graves, selon un nouveau bilan des autorités.

"Un immeuble de trois étages s'est effondré hier (dimanche)", a expliqué à Yemisi Shodipo, le responsable de la communauté Ikoyi-Obalende, un quartier populaire sur les îles de Lagos. "Huit personnes ont perdu la vie, et de nombreuses autres ont été blessées", a-t-il ajouté.

"Huit corps sans vie, six hommes adultes et deux femmes, ont été sortis des décombres", ont annoncé de leur côté les secours de Lagos sur Twitter, ajoutant qu'il y avait 10 blessés graves qui avaient été transportés à l'hôpital. Un précédent bilan des autorités faisait état de quatre morts et huit blessés.

Des dizaines de personnes étaient venues assister aux opérations de déblayage, qui devraient durer toute la journée de lundi.

Une pelleteuse sortait des gravats des tas de ferrailles et de grands échafaudages en bois, brisés dans l'effondrement, dont les causes ne sont pas encore établies.